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Оборона Херсона прорвана – ОГА

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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25 февраля, 17:08
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ВСУ потеряли контроль над переправой к городу
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты 25 февраля прорвали оборону Херсона.

Об этом сообщил руководитель областного оперативного штаба-глава облгосадминистрации Геннадий Лагута.

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"Вынужден сообщить о том, что после ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой к Херсону. Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города", – цитирует слова Лагуты пресс-служба Херсонской ОГА.

Местных жителей призвали "сохранять спокойствие и не поддаваться панике".

"Руководством области прилагается максимум усилий по поддержанию правопорядка и сохранению человеческих жизней. Ситуация остается напряженной, но обещаем сделать все возможное для ее урегулирования. Ведется постоянный мониторинг ситуации, вся немаловажная информация будет оперативно доведена до населения официальными источниками массовой информации", – отметил глава ОГА.

Ситуация в Херсонской области

Военная служба правопорядка ВСУ обнародовала данные о ситуации в Херсонской области 25 февраля.

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"Херсонская ОГА сообщает, что ситуация по состоянию на 13.50 в пятницу, 25 февраля, в области остается напряженной. Геническ остается полностью под контролем врага, активных боевых действий там нет. Проходит перемещение большого количества вражеской техники через прилегающие к Геническу территории. В Скадовске вражеские войска отсутствуют, хотя на территории района большое количество техники. Многие вопросы по ситуации на Антоновском мосту. Со стороны Херсона там находятся украинские защитники, со стороны Олешек – вражеская техника. Сам мост местами поврежден", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Каховская ГЭС находится под контролем врага, на подступах к ней (с. Казацкое, с. Веселое) продолжаются тяжелые бои.

Ситуация в Украине 25 февраля

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