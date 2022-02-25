Оборону Херсона прорвано – ОДА

ЗСУ втратили контроль над переправою до міста

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти 25 лютого прорвали оборону Херсона.

Про це повідомив керівник обласного оперативного штабу – голова облдержадміністрації Геннадій Лагута.

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"Змушений повідомити про те, що після запеклих боїв на підступах до Херсона, незважаючи на відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона. Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста", – цитує слова Лагути пресслужба Херсонської ОДА.

Місцевих жителів закликали "зберігати спокій та не піддаватися паніці".

"Керівництвом області докладається максимум зусиль щодо підтримання правопорядку та збереження людських життів. Ситуація залишається напруженою, але обіцяємо зробити все можливе для її врегулювання. Ведеться постійний моніторинг ситуації, вся важлива інформація буде оперативно доведена до населення офіційними джерелами масової інформації", – зазначив голова ОДА.

Ситуація у Херсонській області

Військова служба правопорядку ЗСУ оприлюднила дані про ситуацію на Херсонщині 25 лютого.

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"Херсонська ОДА повідомляє, що ситуація станом на 13.50 у п'ятницю, 25 лютого, в області залишається напруженою. Генічеськ залишається повністю під контролем ворога, активних бойових дій там немає. Проходить переміщення великої кількості ворожої техніки через прилеглі до Генічеської території. У Скадовську ворожі війська відсутні, хоча на території району велика кількість техніки. Багато питань щодо ситуації на Антонівському мосту. З боку Херсона там знаходяться українські захисники, з боку Олешок – ворожа техніка. Сам міст місцями пошкоджено", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Каховська ГЕС знаходиться під контролем ворога, на підступах до неї (с. Козацьке, с. Веселе) тривають тяжкі бої.

Ситуація в Україні 25 лютого