"Орки зазнають страшних втрат!" У ЗСУ показали відео зі знищеними окупантами

У Збройних силах України продемонстрували, яких втрат зазнають російські окупанти. Військові зняли на відео російську БМП зі знищеним екіпажем.
"Орки з мордору зазнають страшних втрат! Слава Збройним Силам України! Відео 18+", – йдеться у підписі до відео на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
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"БМП на ходу, заведена стоїть... З валізами збиралися надовго до нас. Ось вони, "наші брати", б***. "Руський мир" нам принесли", – коментує події автор відео.
Озвучено втрати РФ за перший день вторгнення
За даними Мінобороніи України, Росія втратила близько 800 своїх військових в ході першого дня вторгнення в Україну.
Також Збройні сили України збили 7 літаків, підбили 6 вертольотів, 30 танків і 130 БМП.
Ситуація в Україні 25 лютого
- Під Вінницею українські військові збили російську крилату ракету. Крім того, у Сумах самі місцеві жителі затримали окупанта. На запитання, навіщо він в Україні, відповідає плутано.
- У Києві на Оболоні було чути стрілянину. Користувачі соцмереж опублікували відео.
- Окупанти завдали ракетного удару по військовій частині під Калинівкою, внаслідок чого поранення отримали троє осіб.
- З 25 лютого "Укрзалізниця" скасовує приміські потяги Київського регіону.
- На чернігівському напрямку українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.
- Противник завдав повітряного удару по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.
- У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти в укриття.