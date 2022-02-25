"Орки зазнають страшних втрат!" У ЗСУ показали відео зі знищеними окупантами

Військові знешкодили ворожу БМП

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Збройних силах України продемонстрували, яких втрат зазнають російські окупанти. Військові зняли на відео російську БМП зі знищеним екіпажем.

"Орки з мордору зазнають страшних втрат! Слава Збройним Силам України! Відео 18+", – йдеться у підписі до відео на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

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"БМП на ходу, заведена стоїть... З валізами збиралися надовго до нас. Ось вони, "наші брати", б***. "Руський мир" нам принесли", – коментує події автор відео.

Озвучено втрати РФ за перший день вторгнення

За даними Мінобороніи України, Росія втратила близько 800 своїх військових в ході першого дня вторгнення в Україну.

Також Збройні сили України збили 7 літаків, підбили 6 вертольотів, 30 танків і 130 БМП.

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Ситуація в Україні 25 лютого