Через обстріл у Харківській області постраждали провідники

Окупанти обстріляли залізничну станцію Куп'янськ / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 25 лютого, внаслідок обстрілузалізничної станції Куп'янськ Харківської області поранили двох провідників.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Що відомо
Один залізничник поранений у живіт, інший – у ногу. Наразі провідники перебувають у лікарні міста. Вони мають стабільний стан.
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"Вдячні колегам за віддану роботу та стежимо за їхнім станом", – йдеться у повідомленні.
Вторгнення Росії до України
- Упродовж першого дня вторгнення Росії українські війська збили сім літаків окупантів. Сьогодні був підбитий ще один у Черкаській області.
- Також у Міноборони озвучували повні втрати росіян за 24 лютого. Крім літаків, ще збито шість вертольотів, а також дуже багато бронетехніки та сотні солдатів.
- Тим часом під Херсоном українські військові знищили російську техніку.
- А Київ атакували диверсанти. На Оболоні розпочався бій із застосуванням стрілецької зброї, помічена була навіть техніка. Тривало це недовго – окупанти були розстріляні.
- Президент Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією сісти за стіл переговорів, щоби швидше припинити війну в Україні.
- Після злочинного вторгнення Росії в Україну, де вона зазнала величезних втрат, президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий до переговорів із Києвом.
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