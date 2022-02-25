Через обстріл у Харківській області постраждали провідники

Наразі постраждалі перебувають у лікарні міста Куп'янськ

Окупанти обстріляли залізничну станцію Куп'янськ / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 25 лютого, внаслідок обстрілузалізничної станції Куп'янськ Харківської області поранили двох провідників.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Що відомо

Один залізничник поранений у живіт, інший – у ногу. Наразі провідники перебувають у лікарні міста. Вони мають стабільний стан.

"Вдячні колегам за віддану роботу та стежимо за їхнім станом", – йдеться у повідомленні.

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