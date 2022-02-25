Украинцам показали новые метки оккупантов – как они выглядят (фото)

Украинцам показали новые метки оккупантов, которые они оставляют на деревьях. Их нужно срывать и сразу сообщать в полицию.
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
"Это тоже метки оккупантов. Они обматывают деревья светящимися лентами. При обнаружении – срываем их и сообщаем полицию", – говорится в сообщении.
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Вторжение России
Напомним, в течение первого дня вторжения России украинские войска сбили семь самолетов оккупантов. Сегодня был подбит еще один в Черкасской области.
Также в Минобороны озвучивали полные потери россиян за 24 февраля. Кроме самолетов, еще сбиты 6 вертолетов, а также очень много бронетехники и сотни солдат.
Тем временем под Херсоном украинские военные уничтожили российскую технику.
А Киев атаковали диверсанты. На Оболони завязался бой с применением стрелкового оружия, замечена была даже техника. Продолжалось это недолго – оккупанты были расстреляны.
В районе Беловодска (Луганская область) наши войска вели сражение с русскими оккупантами. ВСУ прорвали вражеские позиции и даже пошли в контрнаступление.
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