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Украинцам показали новые метки оккупантов – как они выглядят (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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25 февраля, 21:09
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Российские военные обматывают лентами деревья. Если вы увидели такие метки, нужно сразу обратиться в полицию
Метки также могут светиться ночью / Коллаж "Сегодня"
Метки также могут светиться ночью / Коллаж "Сегодня"

Украинцам показали новые метки оккупантов, которые они оставляют на деревьях. Их нужно срывать и сразу сообщать в полицию.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

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"Это тоже метки оккупантов. Они обматывают деревья светящимися лентами. При обнаружении – срываем их и сообщаем полицию", – говорится в сообщении.

Новые метки оккупантов. Фото: Госспецсвязи
Новые метки оккупантов. Фото: Госспецсвязи

Вторжение России

Напомним, в течение первого дня вторжения России украинские войска сбили семь самолетов оккупантов. Сегодня был подбит еще один в Черкасской области.

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Также в Минобороны озвучивали полные потери россиян за 24 февраля. Кроме самолетов, еще сбиты 6 вертолетов, а также очень много бронетехники и сотни солдат.

Тем временем под Херсоном украинские военные уничтожили российскую технику.

А Киев атаковали диверсанты. На Оболони завязался бой с применением стрелкового оружия, замечена была даже техника. Продолжалось это недолго – оккупанты были расстреляны.

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В районе Беловодска (Луганская область) наши войска вели сражение с русскими оккупантами. ВСУ прорвали вражеские позиции и даже пошли в контрнаступление.

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