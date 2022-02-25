До слез. Дети Украины обратились к Путину (видео)

Оккупанты принесли в Украину разруху и смерть, от чего страдают и дети

Девочка выступила с просьбой к президенту РФ. Коллаж "Сегодня"

Украинская девочка от лица всех детей Украины призвала президента России Владимира Путина прекратить войну и убрать из нашей страны войска. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

"Владимир Путин! Обращаются к вам дети Украины. Отзовите свои войска!" – сказала девочка.

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Вторжение России

Напомним, в течение первого дня вторжения России украинские войска сбили семь самолетов оккупантов. Сегодня был подбит еще один в Черкасской области.

Также в Минобороны озвучивали полные потери россиян за 24 февраля. Кроме самолетов, еще сбиты 6 вертолетов, а также очень много бронетехники и сотни солдат.

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Тем временем под Херсоном украинские военные уничтожили российскую технику.

А Киев атаковали диверсанты. На Оболони завязался бой с применением стрелкового оружия, замечена была даже техника. Продолжалось это недолго – оккупанты были расстреляны.

В районе Беловодска (Луганская область) наши войска вели сражение с русскими оккупантами. ВСУ прорвали вражеские позиции и даже пошли в контрнаступление.

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Киев и Москва готовятся к переговорам?

Сегодня президент Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением сесть за стол переговоров, чтобы скорее прекратить войну в Украине.

Сам хозяин Кремля во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что готов к переговорам с Украиной. Глава Китая тоже призвал начать переговорный процесс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков потом заявил, что Путин готов отправить в Минск переговорную делегацию.