В Сумской области российские "потеряшки" расстреляли свои же танки – соцсети

Оккупанты теряют по глупости военную технику / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумской области российские оккупанты не узнали свою военную технику и расстреляли ее. Об этом на своей странице в Facebook пишет пользователь соцсети Олег Горбан.

"На Сумщине в село заехали 4 российских танка. Местные, сидя по домам, наблюдают с интересом за жизнью млекопитающих. Танки останавливаются, вылезает экипаж, из двух танков сливают топливо в остальные два и все уезжают. А два пустых танка стоят посреди села. Местные выбежали, воткнули в танки флаги Украины и шмыгнули по домам, сидят, ждут. Возвращаются первые два танка (видно топливо нарыли) видят 2 танка с украинскими флагами и давай их расстреливать, потом подъехали, поняли, что свои, расстроились", – написал он.

Вскоре стало известно, что 2 танка, которые остались на ходу, поехали село объезжать (видно потерялись).

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"Они заехали на мост, который предназначен для легковых автомобилей, мост, конечно же, обвалился в реку вместе с танком и всем экипажем. Оставшийся танк ездил-ездил, нашел овраг и перевернулся там. Экипаж вылез и начал толкал его, но у них ничего не получилось, технику пришлось оставить и идти пешком", – рассказал пользователь соцсети и добавил, что село без единого выстрела с двумя флагами Украины победило 4 танка российских оккупантов.

Потери российских оккупантов

Оккупанты продолжают нести огромные потери, пытаясь захватить украинские земли, сообщает Генштаб ВСУ.

В Николаеве придумали ловушку для российских танков. Для этого необходимо установить покрышки на каждом перекрестке.

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления.