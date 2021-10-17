В Техасе при аресте произошла стрельба, а в Великобритании ребенок съел ужин от забывчивого дедушки и умер – главные новости за ночь

Один из правоохранителей скончался в больнице, а 12-летний Кейсон Холлвуд вместе с тремя братьями он пошел на ужин к бабушке и дедушке. Коллаж "Сегодня"
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В Харькове пять бойцовских собак разорвали хозяйку
В Харькове пять бойцовских собак породы мастиф загрызли пожилую хозяйку. Ее тело во дворе нашли соседка.
В Великобритании ребенок съел ужин от забывчивого дедушки и умер
12-летний Кейсон Холлвуд страдал от астмы и у ребенка была аллергия на орехи. Вместе с тремя братьями он пошел на ужин к бабушке и дедушке. Среди угощений для внуков был приготовленный дедушкой окорок, который впоследствии убил ребенка. Пенсионер забыл об особенностях внука.
"Эти уродцы людей пугают": В России установили памятник молодоженам
В российском городе Павлово Нижегородской области установили памятник молодоженам, он вызвал бурную реакцию местных жителей, они начали обсуждать монумент в социальных сетях.
В Техасе при аресте произошла стрельба: есть погибший
В Техасе, в одном из баров Хьюстона произошла стрельба во время ареста. Отмечается, что помощники констебля пытались провести арест в баре, однако один из посетителей открыл по ним огонь в спину из винтовки. Один из правоохранителей скончался в больнице, еще двое – госпитализированы.