У Техасі під час арешту сталася стрілянина, а в Великобританії дитина з'їла вечерю від забудькуватого дідуся і помер – головні новини за ніч

Один з правоохоронців помер в лікарні, а 12-річний Кейсон Холлвуд разом з трьома братами він пішов на вечерю до бабусі і дідуся. Колаж "Сегодня"
Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
У Харкові п'ять бійцівських собак розірвали господиню
У Харкові п'ять бійцівських собак породи мастиф загризли літню господиню . Її тіло у дворі знайшли сусідка.
У Великобританії дитина з'їла вечерю від забудькуватого дідуся і помер
12-річний Кейсон Холлвуд страждав від астми і у дитини була алергія на горіхи. Разом з трьома братами він пішов на вечерю до бабусі і дідуся . Серед частувань для онуків був приготований дідусем окіст, який згодом вбив дитину. Пенсіонер забув про особливості онука.
"Ці виродки людей лякають": У Росії встановили пам'ятник молодятам
У російському місті Павлово Нижегородської області встановили пам'ятник молодятам , Він викликав бурхливу реакцію місцевих жителів, вони почали обговорювати монумент в соціальних мережах.
У Техасі під час арешту сталася стрілянина: є загиблий
У Техасі, в одному з барів Х'юстона сталася стрілянина під час арешту. Зазначається, що помічники констебля намагалися провести арешт в барі, проте один з відвідувачів відкрив по ним вогонь в спину з рушниці. Один з правоохоронців помер в лікарні, ще двоє – госпіталізовані.