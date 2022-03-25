В трех громадах Киевской области гуманитарная катастрофа – Павлюк

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В Киевской области в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа.
Об этом сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
Какая ситуация
По его словам, в Белоцерковском, Бориспольском и Обуховском районах ситуация контролируемая, а ночь прошла без обстрелов.
"Бучанский район. Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская громады – под обстрелами. Особенно страдают Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка, Бабинцы, Здвижовка, Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка", – написал Павлюк.
В Бородянской, Дмитровской, Бучанской и Гостомельской громадах было заметно перемещение врага, Бучанской и Немишаевской – враг окопался, а на Житомирской трассе, в Ирпене и Гостомеле – бои.
"Броварской район. Периодически слышны выстрелы. В Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской громадах – вражеская техника", – отметил он.
Кроме этого, глава Киевской областной военной администрации сообщил о полной изоляции Славутича – оккупанты расположены в 1,5 км от города. В то же время в Фастовском районе был ракетный удар в Калиновке – загорелась нефтебаза.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице из-за массовых обстрелов российских оккупантов за месяц погибли 75 мирных жителей, из них четыре ребенка, ранены 307 гражданских и 16 детей. Кроме этого, за месяц в столице также повреждены 87 жилых домов.