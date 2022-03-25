У трьох громадах Київської області гуманітарна катастрофа – Павлюк

/ Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

У Київській області в Іванківській, Димерській та Поліській громадах наразі гуманітарна катастрофа.

Про це повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

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Яка ситуація

За його словами, в Білоцерківському, Бориспільському та Обухівському районах ситуація контрольована, а ніч минула без обстрілів.

"Бучаський район. Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади – під обстрілами. Особливо потерпають Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка, Бабинці, Здвижівка. Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка – на межі гуманітарної катастрофи", – написав Павлюк.

Водночас у Бородянській, Дмитрівській, Бучанській та Гостомельській громадах було помітно переміщення ворога, Бучанській та Немішаєвській – ворог окопався, а на Житомирській трасі, в Ірпені та Гостомелі – бої.

"Броварський район. Періодично чутно постріли. У Баришівській, Калитянській, Великодимерській та Калинівській громадах – ворожа техніка", – зазначив він.

Крім цього, голова Київської обласної військової адміністрації повідомив про повну ізоляцію Славутича – окупанти розташовані за 1,5 км від міста. Водночас у Фастівському районі був ракетний удар у Калинівці – загорілася нафтобаза.

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Фото – t.me/kyivoda.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці через масові обстріли російських окупантів за місяць загинули 75 мирних жителів, з них чотири дитини, поранені 307 цивільних та 16 дітей. Крім цього, за місяць у столиці також пошкоджено 87 житлових будинків.

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