В Украине без света остались более 800 населенных пунктов. Какие области пострадали от непогоды

В результате непогоды в Украине без электроэнергии остались 838 населенных пунктов в 13 областях. Сейчас там работают бригады облэнерго.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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Отмечается, что из-за порывов ветра, сильного дождя и грозы сработали системы автоматической защиты.
Какие области пострадали:
- Полтавская – 194 населенных пункта без света;
- Кировоградская – 158;
- Черкасская – 157;
- Киевская – 121;
- Днепропетровская – 38;
- Хмельницкая – 37;
- Одесская – 32;
- Сумская – 28;
- Николаевская – 24;
- Черниговская – 19;
- Черновицкая – 15;
- Винницкая – 14;
- Запорожская – 1.
Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
Напомним, в Кропивницком из-за сильного ливня, местами с крупным градом, затопило улицы, а кое-где даже смыло асфальт. При этом сильный ветер валил деревья.
Кроме того, в Киеве вечером во вторник снова начался сильный ливень, который не прекращался несколько часов, в результате чего затопило несколько подземных переходов и на грани затопления оказалась столичная станция метро "Позняки".
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