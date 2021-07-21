В Україні без світла залишилися понад 800 населених пунктів. Які області постраждали від негоди

Через негоду в Україні без електроенергії залишилися 838 населених пунктів у 13 областях. Зараз там працюють бригади обленерго.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
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Зазначається, що через пориви вітру, сильний дощ та грози спрацювали системи автоматичного захисту.
Які області постраждали:
- Полтавська – 194 населених пункти без світла;
- Кіровоградська – 158;
- Черкаська – 157;
- Київська – 121;
- Дніпропетровська – 38;
- Хмельницька – 37;
- Одеська – 32;
- Сумська – 28;
- Миколаївська – 24;
- Чернігівська – 19;
- Чернівецька – 15;
- Вінницька – 14;
- Запорізька – 1.
Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.
Нагадаємо, у Кропивницькому через сильну зливу, місцями з градом, затопило вулиці, а де-не-де навіть змило асфальт. При цьому сильний вітер валив дерева.
Крім того, у Києві ввечері у вівторок знову почалася сильна злива, який не припинялася кілька годин, у результаті чого затопило кілька підземних переходів і на межі затоплення виявилася станція метро "Позняки".
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