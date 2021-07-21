В Україні без світла залишилися понад 800 населених пунктів. Які області постраждали від негоди

Через грози та сильний вітер спрацьовували системи автоматичного захисту

Через негоду в Україні без електроенергії залишилися 838 населених пунктів у 13 областях. Зараз там працюють бригади обленерго.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

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Зазначається, що через пориви вітру, сильний дощ та грози спрацювали системи автоматичного захисту.

Які області постраждали:

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Полтавська – 194 населених пункти без світла;

Кіровоградська – 158;

Черкаська – 157;

Київська – 121;

Дніпропетровська – 38;

Хмельницька – 37;

Одеська – 32;

Сумська – 28;

Миколаївська – 24;

Чернігівська – 19;

Чернівецька – 15;

Вінницька – 14;

Запорізька – 1.

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Нагадаємо, у Кропивницькому через сильну зливу, місцями з градом, затопило вулиці, а де-не-де навіть змило асфальт. При цьому сильний вітер валив дерева.

Крім того, у Києві ввечері у вівторок знову почалася сильна злива, який не припинялася кілька годин, у результаті чого затопило кілька підземних переходів і на межі затоплення виявилася станція метро "Позняки".