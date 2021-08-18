В Украине центры вакцинации будут работать в выходные и праздники

В Украине центры вакцинации против коронавируса должны работать в течение выходных и праздничных дней. Так власти хотят ускорить темпы вакцинации в стране.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
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"Важно, чтобы в выходные и праздничные дни у людей была возможность вакцинироваться в том пункте вакцинации, где должны соответственно работать бесперебойно и приближенно к людям", – сказал он.
Кроме того, в Украине создадут биокластер, чтобы иметь возможность делать собственные вакцины от ковида и тест-системы.
"Плюшки" для вакцинированных в Украине
В Украине ввели поощрения для людей, которые получат прививку от коронавируса:
- вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";
- в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.
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