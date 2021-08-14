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Вакцинация в Украине: прививки сделали более 7 млн человек

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
14 августа, 08:58
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С начала прививочной кампании вакцинировали 4 644 649 украинцев, из них две дозы получили 2 688 903 человека
В стране продолжается активная вакцинация населения. Фото: коллаж "Сегодня"
В стране продолжается активная вакцинация населения. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине с начала кампании вакцинации сделали более 7 млн 333 тыс. 550 прививок от COVID-19. Вчера, 13 августа, прививку получили 161 792 украинцев.

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Об этом сообщили в Минздраве.

В пятницу первую дозу получили 106 206 человек, полностью иммунизированы – 55 586. В течение суток работали 926 мобильные бригады, 2 879 пунктов прививки и 335 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании вакцинировали 4 644 649 украинцев, из них две дозы получили 2 688 903 человека. Всего медики провели 7 333 550 прививок.

Статистика вакцинации в Украине. Фото: МОЗ/Facebook
Статистика вакцинации в Украине. Фото: МОЗ/Facebook

"Плюшки" для вакцинированных в Украине

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В Украине ввели поощрения для людей, которые получат прививку от коронавируса:

  • вакцинированныев ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";
  • в Днепре властиобещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

Напомним, в Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna.

Также сообщалось, что в Украине семейные врачи могут получить дополнительное вознаграждение (в том числе денежное) в случае высокого охвата вакцинацией его пациентов.

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