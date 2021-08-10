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В Киеве после вакцинации Moderna умерла женщина

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор
10 августа, 23:21
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Медики предполагают, что погибшая заразилась коронавирусом еще до вакцинации – за несколько дней до этого она прилетела из Турции
Умершую от коронавируса в Киеве вакцинировали Moderna / коллаж "Сегодня"
Умершую от коронавируса в Киеве вакцинировали Moderna / коллаж "Сегодня"

В Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna. Медики считают, что на тот момент она уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации.

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Об этом сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, передает APnews.

Он рассказал, что о смерти пациентки сообщили из инфекционного отделения Киевской городской больницы № 4, в реанимацию которой 50-летняя женщина попала спустя несколько дней после прививки.

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На данный момент известно, что 1 августа она прилетела в Украину из Турции, а 5 августа ей была введена доза вакцины Moderna.

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В то же время Кравченко предположил, что погибшая, скорее всего, заразилась коронавирусом еще до вакцинации и препарат тут не при чем.

"Судя по всему, пациентку вакцинировали в продромальный период. Это когда пациент уже инфицирован, но нет клинических проявлений", – отметил он.

При этом Кравченко удивлен, как могли пациентку провакцинировали в продромальный период и никто даже не уточнил, была ли она до этого в эндемичной зоне – например в Турции, где циркулирует штамм "Дельта".

Напомним, в мае компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков – это подтвердило проведенное исследование.

Мы также писали, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что вакцины против коронавируса, которые используют технологию мРНК, такие как Pfizer/BioNTech и Moderna, способны "нейтрализовать" индийский вариант COVID-19.

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