В Украине для женщин-военных создадут специальную форму

Для женщин-военных будут шить специальную форму / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве запустят пошив военной формы для женщин-военных. С такой инициативой выступила депутат Киевсовета Ирина Никорак, сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

По ее словам, такая идея ей пришла потому, что в нынешних реалиях женщинам выдают мужскую военную форму без учета женской физиологии.

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"Почти 90% женщин вынуждены подшивать форму, если, конечно, у них есть такая возможность в условиях полномасштабной войны. Необходимо обеспечить наших защитниц комфортной и функциональной военной формой. Совместно с командой приняли решение глобально подойти. к решению этой проблемы. Уже разработали лекала, учитывая лучший международный опыт. Отшивать формы, конечно, будем в Украине", — рассказала инициатор проекта.

Также она отметила, что в данный момент в ВСУ служат 50 000 женщин, из которых более 3500 — старшие офицеры.

Женщин поставят на военный учет

С 1 октября 2022 года, стартует процесс постановки украинских женщин на военный учет. Соответствующий приказ Минобороны был подписан в декабре 2021 года, тогда в него вошли сотни профессий и специальностей, обладательницы которых должны были явиться в военкомат и встать на военный учет.



Из-за широкой медийной огласки и критического отношения в обществе к этой инициативе президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство обороны сократить перечень профессий с обязательным воинским учетом для женщин. Он считает недостаточно обоснованным и слишком широким новый список специальностей и профессий, согласно которым женщин берут на воинский учет.