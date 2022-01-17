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В Украине сократят список профессий с обязательным воинским учетом для женщин

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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17 января, 23:04
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Президент Украины ответил на петицию о скоращении перечня профессий
Зеленский призвал Минобороны сократить перечень профессий с обязательным военным учетом/Коллаж: "Сегодня"
Зеленский призвал Минобороны сократить перечень профессий с обязательным военным учетом/Коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство обороны сократить перечень профессий с обязательным воинским учетом для женщин. Он считает недостаточно обоснованным и слишком широким новый список специальностей и профессий, согласно которым женщин берут на воинский учет.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский заявил об этом, отвечая на электронную петицию, которую 23 декабря 2021 разместила на сайте Офиса президента гражданка Яна Рашевченко. Обращение поддержали более 37 тысяч граждан.

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Ответ президента

Президент подчеркнул, что общественный резонанс, отражаемый представленной электронной петицией, был "вызван недостаточно обоснованным и потому слишком широким новым перечнем специальностей и профессий, согласно которым женщин берут на воинский учет, а также отсутствием четко определенной процедуры постановки их на такой учет".

"Учитывая высокое общественное внимание к затронутой в петиции проблематике и учитывая, что ее урегулирование законодательством Украины возложено на оборонное ведомство, я обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, уделив особое внимание решению таких вопросов: существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины берутся на воинский учет военнообязанных, учитывая реальные потребности обороны государства; внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на воинский учет во избежание обязательного личного присутствия женщин при постановке на учет; урегулирование вопроса порядка прохождения медицинского осмотра при постановке на воинский учет женщин", — отметил президент.

Административная ответственность

Кроме того, Зеленский поставил задачу решить вопрос о применении взвешенных и общественно приемлемых подходов к административной ответственности за несвоевременную постановку на воинский учет военнообязанных женщин до завершения процесса окончательного урегулирования упомянутой процедуры и определения тех профессий и специальностей, которые действительно необходимы с точки зрения постановки женщин на воинский учет.

В Украине женщин обязали стать на воинский учет

17 декабря вступил в силу приказ Минобороны Украины, утверждающий перечень специальностей и профессий, которые являются основанием для того, чтобы женщины, получившие их, были взяты на воинский учет.

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Напомним, что в Минобороны обещают не призывать женщин в армию в обязательном порядке и не вызывать их для прохождения медкомиссий в военкоматах без их согласия. Будут это делать только в случае введения военного или особого положения.

Проводя 6 волн мобилизации, в Украине призвали почти 200 тыс. человек, и ни одна женщина без ее согласия на службу не попала.

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