Одним абзацем. Все что нужно знать о воинском учете для женщин

Женщины, которые будут уклоняться от воинского учета, будут платить штрафы

Женщины будут находиться на военном учете до 60 лет/Фото: ukranews.com, коллаж: "Сегодня"

В Украине вступил в силу приказ Министерства обороны №313, согласно которому женщины, что работают, должны стать на воинский учет. Однако не все, а лишь те, которые есть в соответствующем списке. Те женщины, которые будут пытаться "откосить", будут платить штраф.

Что нужно знать о воинском учете для женщин?

Министерство обороны Украины утвердило список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны стать на воинский учет и находиться в нем до 60 лет. Зарегистрироваться и стать на учет обязаны в течение одного года. Перечень состоит из около сотни специальностей и профессий. Среди них специалисты из: программного обеспечения, компьютерных наук, информационных систем и технологий, системного анализа, кибербезопасности, геодезисты, архитекторы, бухгалтеры, частные детективы, охотники, водители, водолазы, химики, операторы роботов, специалисты по полетам, авиадиспетчеры, связисты, почтальоны, метеорологи, фотографы и другие. Приказ "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных" был опубликован 17 декабря. С момента его публикации работодатели должны будут проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают на предприятии по специальностям, которые есть в списке, стали на военный учет. Также с этого момента при приеме на работу работодатели должны проверять у женщин наличие военно-учетных документов и отметок взятия на военный учет. Женщины, которые решат не становиться на воинский учет, будут платить штрафы. По статье 210 КУоАП установлен штраф для военнообязанных за нарушение правил воинского учета. За первое нарушение штраф будет от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное в течение года также будет штраф. Женщины заплатят от 50 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас работницам, которые не станут на воинский учет, грозит админштраф от 850 до 1 700 гривен. Для нарушительниц и их руководителей пока предусмотрена только административная ответственность. Кроме того, будут платить штрафы и работодатели. Они будут обязаны контролировать, есть ли их работницы на воинском учете, если профессия есть в списке. Если они этого не будут делать, то могут заплатить от 5 100 до 8 500 гривен за нарушение. Алгоритм взятия украинок на воинский учет ничем не отличается от алгоритма для военнообязанного мужчины. Для того чтобы стать на учет, следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с паспортом, приписным свидетельством (или военным билетом – для учета военнообязанных) и другими документами, подтверждающими регистрацию места жительства, окончание вуза и тому подобное. Военнообязанных женщин, которые должны стать на воинский учет, могут призвать на учебные сборы. По словам начальника Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полковника Валерия Куценко, учебные сборы — это прежде всего военная служба, для прохождения повышения квалификации. Стоит отметить, что приказ Минобороны о том, что украинки должны стать на воинский учет, не означает обязательной службы. Как выяснилось, это не призыв, а мероприятие на случай необходимости.

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