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Одним абзацом. Все що потрібно знати про військовий облік для жінок

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
24 грудня, 06:00
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Жінки, які ухилятимуться від військового обліку, платитимуть штрафи
Жінки будуть знаходитись на військовому обліці до 60 років/Фото: ukranews.com, колаж: "Сьогодні"
Жінки будуть знаходитись на військовому обліці до 60 років/Фото: ukranews.com, колаж: "Сьогодні"

В Україні набув чинності наказ Міністерства оборони №313, згідно з яким жінки, які працюють, мають стати на військовий облік. Однак не всі, а лише ті, які є у відповідному списку. Ті жінки, які намагатимуться "відкосити", платитимуть штраф.

Що потрібно знати про військовий облік для жінок?

Міністерство оборони України затвердило список спеціальностей та професій для жінок, після отримання яких ці фахівці мають стати на військовий облік та перебувати у ньому до 60 років. Зареєструватися та стати на облік зобов'язані протягом одного року. Перелік складається з близько сотні спеціальностей та професій. Серед них фахівці з: програмного забезпечення, комп'ютерних наук, інформаційних систем і технологій, системного аналізу, кібербезпеки, геодезисти, архітектори, бухгалтери, приватні детективи, мисливці, водії, водолази, хіміки, оператори роботів, спеціалісти з польотів, авіадиспетчери, зв'язківці, листоноші, метеорологи, фотографи та інші. Наказ "Про затвердження переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних" був опублікований 17 грудня. З моменту його публікації роботодавці повинні будуть проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві за спеціальностями, які є в списку, стали на військовий облік. Також з цього моменту при прийнятті на роботу роботодавці мають перевіряти у жінок наявність військово-облікових документів та позначок взяття на військовий облік. Жінки, які вирішать не ставати на військовий облік, будуть платити штрафи. За статтею 210 КУпАП встановлено штраф для військовозобов'язаних за порушення правил військового обліку. За перше порушення штраф буде від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне протягом року також буде штраф. Жінки заплатять від 50 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі працівницям, які не стануть на військовий облік, загрожує адмінштраф від 850 до 1 700 гривень. Для порушниць та їхніх керівників наразі передбачено лише адміністративну відповідальність. Крім того, платитимуть штрафи й роботодавці. Вони будуть зобов'язані контролювати, чи їхні робітниці на військовому обліку, якщо професія є у списку. Якщо вони цього не робитимуть, то можуть заплатити від 5 100 до 8 500 гривень за порушення. Алгоритм взяття українок на військовий облік нічим не відрізняється від алгоритму для військовозобов'язаного чоловіка. Для того, щоб стати на облік, слід звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з паспортом, приписним свідоцтвом (або військовим квитком – для обліку військовозобов'язаних) та іншими документами, що підтверджують реєстрацію місця проживання, закінчення вишу тощо. Військовозобов'язаних жінок, які повинні стати на військовий облік, можуть призвати на навчальні збори. За словами начальника Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковника Валерія Куценко, навчальні збори — це насамперед військова служба, для проходження підвищення кваліфікації. Варто зазначити, що наказ Міноборони про те, що українки повинні стати на військовий облік, не означає обов'язкової служби. Як з'ясувалося, це не призов, а захід на випадок необхідності.

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