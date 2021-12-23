Військовий облік для українок: як і куди подавати документи

Військовий облік та військова служба – це зовсім різні речі

Мешканці України мають стати на військовий облік. Фото: колаж "Сьогодні"

Алгоритм постанови українок на військовий облік нічим не відрізняється від алгоритму військовозобов'язаного чоловіка.

Про це повідомив начальник київського обласного територіального центру та соціальної підтримки, полковник Валерій Куценко на брифінгу у четвер, 23 грудня.

Реклама

Яким буде алгоритм?

Як розповів Куценко, цей алгоритм нічим не відрізняється від алгоритму постанови військовозобов'язаного чоловіка.

"Тобто жінка військовозобов'язана, наприклад, бухгалтер, має повідомити свого керівника підприємства, потім вона має прийти, написати заяву. Військовий облік та військова служба – це зовсім різні речі. Ми плануємо це завершити до кінця наступного року", – наголосив Куценко.

Як стати на облік у військкомат?

Для того, щоб стати на облік, необхідно звернутися до військового комісаріату з паспортом, приписним (або військовим квитком – для обліку військовозобов'язаних) та іншими документами, що підтверджують підстави для зміни проживання, закінчення вузу тощо.

Хто має ставати на військовий облік?

У Міністерстві оборони додатково роз'яснили гучний наказ № 313 про взяття на військовий облік жінок, які мають перелічені у документі спеціальності.

Реклама

Окрім медиків, там вказані бібліотекарі, бухгалтери, менеджери, зокрема й з роботи з нерухомістю, маляри та багато інших.

Як уточнили у відомстві, ставати на облік потрібно не лише тим жінкам, які нещодавно здобули спеціальність, а й тим, хто вже працює. Норма не стосується тих, хто молодший за 18 років і старший за 60.

"До кінця року, за тиждень, що залишився, Міністерство оборони напрацює алгоритм того, як жінки ставатимуть на військовий облік, – розповіла нам радниця міністра оборони Наталія Воронкова. – Хочу спростувати те, що це буде в електронному вигляді. Частково, можливо, буде спрощено, але до військкомату треба буде з'явитися", – розповіла Воронкова.

За словами Воронкової, норма стосується всіх жінок, що мають зазначені в наказі професії.

Реклама

"Все це спрямоване на консолідацію країни. Наприклад, як в Ізраїлі. Вся країна має розуміти, що робити у разі години ікс. Щодо, наприклад, такої професії, як бібліотекар, бібліотекар в армії також є".

Коли потрібно ставати на військовий облік?

На наше уточнювальне запитання, коли потрібно ставати на військовий облік, чи із січня, Наталія Воронкова відповіла:

"Зареєструватися та стати на облік мають протягом одного року. Це не означає, що всім потрібно терміново бігти до військкомату".

Тобто протягом року і роботодавці, і люди перелічених професій повинні вирішити це питання, а поки що не боятися штрафів.

"Це стосується і державних установ, і приватних", – уточнила Воронкова.

Новий наказ прокоментували і бібліотекарі.

"Нічого такого в цьому немає. Якщо війна – усі мають захищати. Нам багато років жити з таким монстром, як РФ, тому звичайно, що буде як в Ізраїлі", – прокоментували нову норму в Українській бібліотечній асоціації.

Раніше ми писали: