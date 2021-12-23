"Відкосити" не вийде? Які штрафи чекають на жінок, які не стали на військовий облік

Штрафи можуть сплачувати за порушення і роботодавці. Їм необхідно контролювати, чи перебувають їх робітниці на військовому обліку

Для «ухильниць» поки що передбачена лише адміністративна відповідальність / Колаж "Сьогодні"

В Україні набув чинності наказ Міноборони №313, згідно з яким працюючі жінки мають стати на військовий облік. Також є затверджений список спеціальностей та професій для жінок, після отримання яких ці фахівці мають стати на військовий облік. Ті, хто вирішить не робити цього, платитимуть штрафи.

Про це пише "АрміяІнфо".

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Який буде штраф

За статтею 210 КУпАП встановлено штраф для військовозобов'язаних за порушення правил військового обліку. За перше порушення штраф буде від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За повторне порушення протягом року також буде штраф. Жінки заплатять від 50 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі працівниці, яка не стане на військовий облік, загрожує адмінштраф від 850 до 1700 гривень.

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Чи може бути кримінальна відповідальність?

Для "ухильниць" та їхніх керівників наразі передбачено лише адміністративну відповідальність, у тому числі штрафи двох видів.

Платитимуть штрафи і роботодавці

Штрафи можуть зачепити і роботодавців. Вони будуть зобов'язані контролювати, чи їх робітниці на військовому обліку, якщо професія є у списку.

Якщо вони цього не робитимуть, то можуть заплатити від 5100 до 8500 гривень за порушення.

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