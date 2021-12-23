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"Откосить" не получится? Какие штрафы ждут женщин, не ставших на воинский учет

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
23 декабря, 11:50
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Штрафы могут платить за нарушение и работодатели. Им необходимо контролировать, находятся ли их работницы на воинском учете
Для «уклонниц» пока предусмотрена только административная ответственность / Коллаж "Сегодня"
Для «уклонниц» пока предусмотрена только административная ответственность / Коллаж "Сегодня"

В Украине вступил в силу приказ Минобороны №313, согласно которому работающие женщины должны стать на воинский учет. Также есть утвержденный список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны встать на воинский учет. Те, кто решит не делать этого, будут платить штрафы.

Об этом пишет "АрмияИнфо".

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Какой будет штраф

По статье 210 КУоАП установлен штраф для военнообязанных за нарушение правил военного учета. За первое нарушение штраф будет от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

За повторное нарушение в течении года тоже будет штраф. Женщины заплатят от 50 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас работнице, которая не станет на воинский учет, грозит админштраф от 850 до 1700 гривен.

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Может ли быть уголовная ответственность?

Для "уклонниц" и их руководителей пока предусмотрена только административная ответственность, в том числе штрафы двух видов.

Платить штрафы будут и работодатели

Штрафы могут коснуться и работодателей. Они будут обязаны контролировать, находятся ли их работницы на воинском учете, если профессия есть в списке.

Если они этого не будут делать, то могут заплатить от 5100 до 8500 гривен за нарушение.

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Ранее мы писали:

  • Минобороны хочет пополнить скамьи нашей армии за счёт женщин. Пользователи соцсетей сегодня активно обсуждают такое решение властей.
  • На фоне тревожных новостей о надвигающейся угрозе со стороны Российской Федерации Минобороны Украины заявило о нововведении: военнообязанные женщины. Как это случилось? И кто это сделал? И главное – зачем?

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