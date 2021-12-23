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Коли та як українки мають стати на військовий облік. Ми дізналися у Міноборони

Ексклюзив
Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
23 грудня, 13:09
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Окрім медиків у наказі вказані бібліотекарі, бухгалтери, менеджери, зокрема і по роботі з нерухомістю, маляри та багато інших
В Україні жінки мають стати на військовий облік. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні жінки мають стати на військовий облік. Фото: колаж "Сьогодні"

Алгоритм, як в Україні жінкам стати на військовий облік, мають розробити до кінця наступного тижня, але водночас указ почав діяти з 17 грудня. Як ми дізналися, зареєструватися та стати на облік зобов'язані протягом одного року. У Міністерстві оборони роз'яснили гучний наказ.

Докладніше про це – читайте далі в ексклюзивному матеріалі "Сьогодні".

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Хто має ставати на військовий облік?

У Міністерстві оборони додатково роз'яснили гучний наказ №313 про взяття на військовий облік жінок, які мають перелічені у документі спеціальності.

Окрім медиків там вказані бібліотекарі, бухгалтери, менеджери, зокрема й по роботі з нерухомістю, маляри та багато інших.

Як уточнили у відомстві, ставати на облік потрібно буде не лише тим жінкам, які нещодавно здобули спеціальність, а й тим, хто вже працює. Норма не стосуватиметься тих, хто молодший за 18 років і старший за 60.

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"До кінця року, за тиждень, що залишився, міністерство оборони розробить алгоритм того, як жінки ставатимуть на військовий облік, – розповіла нам радниця міністра оборони Наталія Воронкова. – Хочу спростувати те, що це буде в електронному вигляді. Частково, можливо, буде спрощено, але до військкомату треба буде з'явитися", – розповіла Воронкова.

За словами Воронкової, норма стосується всіх жінок, перерахованих у наказі професій.

"Все це спрямоване на консолідацію країни. Наприклад, як у Ізраїлі. Вся країна має розуміти, що робити у разі часу "Ікс". Щодо, наприклад, такої професії як бібліотекар. Бібліотекар в армії також є".

На службу у ЗСУ можуть призвати жінок віком від 18 до 60 років. Фото: ukranews.com
На службу у ЗСУ можуть призвати жінок віком від 18 до 60 років. Фото: ukranews.com

Коли потрібно ставати на військовий облік?

На наше уточнююче питання про те, коли потрібно ставати на військовий облік, чи з січня, Наталія Воронкова відповіла так:

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"Зареєструватися та стати на облік мають протягом одного року. Це не означає, що всім потрібно терміново бігти до військкомату".

Тобто протягом року і роботодавці, і люди перерахованих професій повинні спантеличитися цим питанням і поки що не боятися штрафів.

"Це стосується і державних установ, і приватних", – уточнила Воронкова.

Новий наказ прокоментували і бібліотекарі.

"Нічого такого у цьому немає. Якщо війна – усі мають захищати. Нам багато років жити з таким монстром як РФ, тому звичайно, що буде, як в Ізраїлі", – прокоментували нову норму в Українській бібліотечній асоціації.

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