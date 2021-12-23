Чи призиватимуть українок на службу? У Міноборони відповіли

У березні цього року до наказу Міноборони було внесено зміни

Призов для мешканок України є необов'язковим. Фото: колаж "Сьогодні"

Наказ Міноборони про те, що українки повинні стати на військовий облік, не означає обов'язкової служби. Як з'ясувалося, це не призов, а захід на випадок необхідності.

Про це повідомив військовий комісар Бориспільського ОМВК полковник Роман Горбач на брифінгу в четвер, 23 грудня.

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Наказ – це не призов

Як стало відомо, у березні цього року до наказу Міноборони було внесено зміни. Зокрема, жінок України зобов’язали стати на військовий облік.

"Ніхто нікого не призиватиме на службу. Це буде зроблено лише у разі потреби", – наголосив Горбач.

Мешканці України мають стати на військовий облік. Фото: колаж "Сьогодні"

Чи скликатимуть українок на військові збори?

В Україні військовозобов'язаних жінок, які повинні стати на військовий облік, можуть призвати на навчальні збори. Про це повідомив "Сьогодні" начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Валерій Куценко.

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"У нас військовозобов'язаний – лише чоловік чи жінка. Збори передбачені. Військовозобов'язана жінка може бути призвана на навчальні збори", – заявив Куценко.

Він зазначив, що навчальні збори – це насамперед військова служба для підвищення кваліфікації.

Військовий облік для українок: як і куди подавати документи

Алгоритм взяття українок на військовий облік нічим не відрізняється від алгоритму для військовозобов'язаного чоловіка. Про це повідомив начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Валерій Куценко.

"Тобто жінка військовозобов'язана, наприклад бухгалтер, має повідомити своєму керівникові підприємства, потім вона має прийти у територіальний центр комплектування, написати заяву. Військовий облік та військова служба – це зовсім різні речі. Ми плануємо це завершити до кінця наступного року", – наголосив Куценко.

Як стати на облік у військкоматі?

Для того, щоб стати на облік, слід звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з паспортом, приписним свідоцтвом (або військовим квитком – для обліку військовозобов'язаних) та іншими документами, що підтверджують реєстрацію місця проживання, закінчення вишу тощо.

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