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Чи скликатимуть українок на військові збори? Ми дізналися у Міноборони

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
23 грудня, 16:01
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Навчальні збори це насамперед військова служба – для проходження підвищення кваліфікації
Українки можуть потрапити на військові збори. Фото: колаж "Сьогодні"
Українки можуть потрапити на військові збори. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні військовозобов'язаних жінок, які повинні стати на військовий облік, можуть призвати на навчальні збори.

Про це повідомив "Сьогодні" начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Валерій Куценко.

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Деталі

"У нас військовозобов'язаний – лише чоловік чи жінка. Збори передбачені. Військовозобов'язана жінка може бути призвана на навчальні збори", – заявив Куценко.

Він зазначив, що навчальні збори це насамперед військова служба – для проходження підвищення кваліфікації.

Військовий облік для українок: як і куди подавати документи

Алгоритм постанови українок на військовий облік нічим не відрізняється від алгоритму військовозобов'язаного чоловіка. Про це повідомив начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Валерій Куценко.

Яким буде алгоритм?

Як розповів Куценко, цей алгоритм нічим не відрізняється від алгоритму постанови військовозобов'язаного чоловіка.

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"Тобто жінка військовозобов'язана, наприклад, бухгалтер, має повідомити свого керівника підприємства, потім вона має прийти у територіальний центр комплектування, написати заяву. Військовий облік та військова служба – це зовсім різні речі. Ми плануємо це завершити до кінця наступного року", – наголосив Куценко.

Як стати на облік у військкомат?

Для того, щоб стати на облік, необхідно звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з паспортом, приписним (або військовим квитком – для обліку військовозобов'язаних) та іншими документами, що підтверджують підстави для зміни проживання, закінчення вишу тощо.

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