В Україні скоротять перелік професій з обовʼязковим військовим обліком для жінок

Президент України відповів на петицію щодо скорочення переліку професій

Зеленський закликав Міноборони скоротити перелік професій з обовʼязковим військовим обліком/Колаж: "Сьогодні"

Президент Україні Володимир Зеленський закликав Міністерство оборони скоротити перелік професій з обовʼязковим військовим обліком для жінок. Він вважає недостатньо обґрунтованим і надто широким новий перелік спеціальностей і професій, згідно з яким жінок беруть на військовий облік.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський заявив про це, відповідаючи на електронну петицію, яку 23 грудня 2021 року розмістила на сайті Офісу президента громадянка Яна Рашевченко. Звернення підтримали понад 37 тисяч громадян.

Реклама

Відповідь президента

Президент наголосив, що суспільний резонанс, який відображає подана електронна петиція, був "викликаний недостатньо обґрунтованим і тому надто широким новим переліком спеціальностей і професій, згідно з яким жінок беруть на військовий облік, а також відсутністю чітко визначеної процедури постановки їх на такий облік".

"Ураховуючи високу суспільну увагу до порушеної в петиції проблематики та зважаючи, що її врегулювання законодавством України покладено на оборонне відомство, я звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова з проханням невідкладно й комплексно опрацювати порушене в петиції питання, приділивши особливу увагу розв'язанню, зокрема, таких питань: суттєве уточнення (скорочення) переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно з яким жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, з огляду на реальні потреби оборони держави; впровадження сучасних цифрових технологій у процедури постановки на військовий облік з метою уникнення обов’язкової особистої присутності жінок під час постановки на облік; врегулювання питання порядку проходження медичного огляду під час постановки на військовий облік жінок", — зазначив президент.

Адміністративна відповідальність

Крім того, Зеленський поставив завдання розв'язати питання щодо застосування виважених і суспільно прийнятних підходів щодо адміністративної відповідальності за несвоєчасну постановку на військовий облік військовозобов’язаних жінок до завершення процесу остаточного врегулювання згаданої процедури й визначення тих професій та спеціальностей, які справді необхідні з точки зору постановки жінок на військовий облік.

В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік

17 грудня набув чинності наказ Міноборони України, який затверджує перелік спеціальностей та професій, який є підставою для того, щоб жінки, які їх отримали, були взяті на військовий облік.

Реклама

Нагадаємо, що в Міноборони обіцяють не призивати обов'язково жінок в армію і не викликати їх для проходження медкомісій у військкоматах без їхньої згоди. Це робитимуть лише у разі введення воєнного чи особливого стану.

Під час проведення 6 хвиль мобілізації в Україні призвали майже 200 тис. людей, і жодна жінка без її згоди на службу не потрапила.

Читайте також