В Украине до конца лета сделают еще минимум 4,5 млн прививок – Ляшко

За июль в стране было сделано 2 917 636 прививок от COVID-19, а в августе темпы нарастят

В августе планируют увеличить июльский охват в 1,5 раза / Фото: коллаж "Сегодня"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине до конца лета планируют сделать минимум 4,5 млн прививок от коронавируса.

Об этом он написал в Facebook.

"До конца лета должны сделать еще минимум 4,5 млн прививок. То есть увеличить июльский охват в 1,5 раза", – написал Ляшко.

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По его словам, за июль в стране было сделано 2 917 636 прививок от COVID-19, что почти на 250 тысяч больше, чем за все предыдущие месяцы кампании в общем.

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"Призываю не откладывать прививки на "после отпуска" или "после праздников"! "Дельта"-штамм коронавируса уже в Украине, а вакцинация – единственный эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни или смерть",- добавил Ляшко.

Ранее мы сообщали, что в Украине разрешили вакцинацию детей препаратом Pfizer.

Также напомним, вакцины от COVID-19 подорожают. Pfizer и Moderna обновили прайс.