В Украине еще три области вышли из красной зоны карантина

Коронавирус в Украине. Фото: REUTERS/GG/ANI
С завтрашнего дня Хмельницкая, Черниговская и Харьковская области выходят из красной зоны и там будут ослаблены карантинные ограничения. Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.
На сегодняшнем внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято такое решение:
- с 6 мая Хмельницкая и Харьковская области из красной зоны переходят сразу в желтую;
- Черниговская область попадает в оранжевую зону.
Как мы уже писали, Черкасская область может стать "красной", поскольку там превышен показатель заболеваемости, а последние два дня – и уровень госпитализации. Напомним, с 1 мая ряд областей перешли из красной зоны карантина в желтую. Журналисты "Сегодня" рассказывают, в каких регионах отменили ограничения и что там разрешено.
Тем временем президент Владимир Зеленский поручил вакцинировать большинство украинцев до Дня Независимости.
Новости на эту же тему: