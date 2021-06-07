В Украине – грозовой понедельник. Прогноз погоды на 7 июня (карта)

В первый рабочий день недели всю страну накроет ливнями с грозами, но холодно не будет

В понедельник, 7 июня, по всей Украине обещают ливни с грозами, при этом во всех областях будет довольно жарко – в среднем около 24 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве после ночной прохлады днем обещают 21-23 градуса, но насладиться теплом в полной мере не получится, так как параллельно жителей столицы ждут ливень и гроза.

Та же картина в других северных областях и в центре – температура до 23 градусов и дожди с грозами, зато сильный ветер не обещают – 5-10 м/c.

Существенно подмочит и западные области – во всех обещают ливни и грозы и температуру 22-25 градусов.

Жарко и мокро будет и на востоке и юге – температура поднимется в среднем до 24 градусов и также прогнозируют грозовые ливни.

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Напомним, Одессу непогода накрыла еще в воскресенье – там прошел дождь с градом и затопило некоторые участки дороги.

Ранее ливень залил и Мариуполь. Из-за сильного дождя дороги затопило, а у местных жителей погибла домашняя птица.

Также сайт "Сегодня", традиционно сравнив три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня (с инфографикой), Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов, выяснил, что ждет Украину в первом летнем месяце – июне.

Что хорошего произошло за последнюю неделю, смотрите в специальном дайджесте "Сегодня. Итоги".