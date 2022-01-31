В Украине группа лиц запланировала массовые беспорядки — полиция

В полиции не сообщают, кто именно запланировал беспорядки/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине группа лиц планировала массовые беспорядки на территории страны. Ее задержала полиция.

Об этом сообщает Национальная полиция

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Сейчас по поводу задержанных лиц и беспорядков в полиции ничего не сообщают, однако был анонсирован брифинг.

"31 января при участии министра внутренних дел и главы Нацполиции состоится брифинг по задержанию лиц, которые планировали массовые беспорядки на территории Украины", — сообщили в полиции.

Митинг в Одессе

В Одессе под мэрией прошло сразу несколько митингов. Участники акций пытались прорваться в горсовет, где длилась сессия. В результате у входа в мэрию началась схватка.

До начала сессии горсовета пришли сразу несколько групп одесситов: люди выступали против вакцинации, президента Владимира Зеленского и застройки в Одессе. К ним присоединился местный нардеп Артем Дмитрук, протестующие пошли на штурм мэрии. Когда те пытались прорваться в здание, началась стычка с работниками "Муниципальной стражи".

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После этого депутата таки пропустили в горсовет, остальным людям зайти не удалось. В самой мэрии также было не очень спокойно. Там женщина выдвигала свои требования депутатам. Однако очень скоро разговор перерос в конфликт, после чего одесситка заявила, что депутаты ее толкают.

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