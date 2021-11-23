В Украине из-за аварии задерживаются поезда – список

В Украине задерживаются поезда / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области 23 ноября у станции Липов Рог произошел обрыв контактной сети. Из-за этого опаздывает ряд поездов на участке Чернигов — Нежин.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

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Какие поезда опаздывают?

Пригородные поезда №6301 Нежин – Чернигов и №6302 Чернигов – Нежин (время задержки – до 2 часов 30 минут).

(время задержки – до 2 часов 30 минут). Пассажиров регионального поезда №864 Неданчичи — Киев-Волынский пересадили на поезд №779 Сумы — Киев. Они приедут на конечную станцию ​на 1 час 30 минут позже.

В "Укрзализныце" советуют украинцам, купившим билеты на сегодня, следить за обновлениями информации.

Новый график поездов

12 декабря 2021 года в Украине начинает действовать новый график движения поездов. "Укрзализныця" запустит 19 пар новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены.

Наиболее ускоренные поезда:

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