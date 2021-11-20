Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? Шахтер - Рух: онлайн Шахтер - Рух: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Поезда нового графика с 12 декабря: "Укрзализныця" открыла продажу билетов

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
20 ноября, 13:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Среди новых рейсов отдельно надо отметить поезд №5/6 сообщением Мариуполь – Рахов, ставший новым длинным поездом страны
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый график движения начинает действовать с 12 декабря 2021 года. В новом графике будет запущено 19 пар новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены.

Об этом пишет пресс-служба "Укрзализныци".

Реклама

Благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений областных и региональных центров, в частности в популярных туристических направлениях.

Среди наиболее ускоренных поездов следующие:

  • №13/14 Киев – Солотвино – из Киева будет добираться быстрее на 3:16 часа и на 2:20 часа обратно;
  • №77/78 Харьков – Мариуполь – из Харькова будет добираться на 2:05 часа быстрее и на 3:29 часа обратно;
  • №84/83 Киев – Мариуполь – из Киева будет добираться на 2:13 часа быстрее и на 1:24 час быстрее обратно;
  • №108/107 Одесса – Ужгород – из Одессы будет добираться на 1:15 быстрее и на 1:29 обратно;
  • №145/146 Киев – Измаил – из Киева будет добираться быстрее на 0:49 и на 1:02 обратно.

Также появилось 7 рейсов в лыжного курорта Буковель:

  • №5/6 Мариуполь – Рахов;
  • №15/16 Харьков – Рахов;
  • №55/56 Киев – Рахов;
  • №95/96 Киев – Рахов;
  • №25/26 Одесса – Рахов;
  • №125/126 Николаев – Рахов;
  • №130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

Поезд №5/6 сообщением Мариуполь – Рахов будет преодолевать на своем пути 1806 километров, при этом давая возможность жителям Мариуполя добраться Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте.

Новые правила безопасных путешествий

С 21 октября в Украине действуют новые правила путешествий. Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:

Реклама
  • получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
  • получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена COVID-19 – они действуют 72 часа.

Читайте также

  • Украина и Польша собираются запустить сверхскоростные поезда между Киевом и Варшавой. Это будет совместный проект "Укрзализныци" и польской стороны.
  • "Укрзализныця" возобновила рейсы в Европу. Сейчас украинцы могут путешествовать в пять европейских стран.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Фото дня
Stop Fake
COVID-вакцина помогает и при гриппе?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Реальная мистика 🎃
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

119 159

заболело за неделю в Украине

-18%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять