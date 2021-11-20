Потяги нового графіка з 12 грудня: "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків

Новий графік руху починає діяти з 12 грудня 2021 року. У новому графіку буде запущено 19 пар нових поїздів, ще 49 поїздів будуть прискорені.
Про це пише прес-служба "Укрзалізниці".
Завдяки новому графіку буде створено 29 нових сполучень обласних та регіональних центрів, зокрема у популярних туристичних напрямках.
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Серед найбільш прискорених поїздів такі:
- №13/14 Київ – Солотвино – з Києва добиратиметься швидше на 3:16 години та на 2:20 години назад;
- №77/78 Харків – Маріуполь – з Харкова добиратиметься на 2:05 години швидше та на 3:29 години назад;
- №84/83 Київ – Маріуполь – з Києва добиратиметься на 2:13 години швидше та на 1:24 годину швидше назад;
- №108/107 Одеса – Ужгород – з Одеси діставатиметься на 1:15 швидше та на 1:29 назад;
- №145/146 Київ – Ізмаїл – з Києва діставатиметься швидше на 0:49 та на 1:02 назад.
Також з'явилося 7 рейсів до лижного курорту Буковель:
- №5/6 Маріуполь – Рахів;
- №15/16 Харків – Рахів;
- №55/56 Київ – Рахів;
- №95/96 Київ – Рахів;
- №25/26 Одеса – Рахів;
- №125/126 Миколаїв – Рахів;
- №130/129 Кременчук – Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава – Ворохта).
Поїзд №5/6 сполученням Маріуполь – Рахів долатиме на своєму шляху 1806 кілометрів, при цьому даючи можливість мешканцям Маріуполя дістатися Львова за 21 годину замість 29, як було в альтернативному маршруті.
Нові правила безпечних подорожей
З 21 жовтня в Україні діють нові правила подорожей. Для поїздки в поїздах далекого прямування пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує:
- одержання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
- отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);
- негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену COVID-19 – вони діють 72 години.
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