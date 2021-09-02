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В Украине из-за непогоды задерживаются поезда – список (обновлено)

Артем Гавриленко
2 сентября, 13:07
Задержки поездов наблюдаются в основном из Одессы в западные области Украины

Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за непогоды. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images

В Украине 2 сентября по состоянию на 9:30 задерживались восемь поездов. Максимальное время опоздания – пять часов. Задержки происходят из-за непогоды и технических перебоев.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

Какие поезда задерживаются

По состоянию на 12:00 задерживаются поезда:

  1. №82 Киев – Ужгород (задержка составляет 3 часа);
  2. №108 Одесса – Ужгород (1 час);
  3. №135 Черновцы – Белгород-Днестровский (30 минут).

Ранее также сообщалось о задержках поездов:

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  1. №274 Одесса – Черновцы (задержка составляет 5 часов)
  2. №49 Киев – Трускавец (2 часа)
  3. №136 Белгород-Днестровский – Черновцы (2 часа)
  4. №12 Одесса – Львов (1 час 10 минут);
  5. №58 Одесса – Ковель (45 минут);
  6. №110 Львов – Херсон (45 минут).

Напомним, что экс-министр высказался о ситуации в "Укрзализныце". Крадут каждый час миллионы.

Также "Укрзализныця" напоминала о 50-процентных скидках на билеты – кто может сэкономить.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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