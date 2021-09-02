В Україні через негоду затримуються потяги – список (оновлено)

Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через негоду. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images
В Україні 2 вересня за стном на 9:30 затримувалися вісім потягів. Максимальний час запізнення – п'ять годин. Затримки відбуваються через погодні умови та технічні перебої.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram.
Які потяги затримуються
Станом на 12:00 затримуються поїзди:
- №82 Київ — Ужгород (затримка складає 3 години);
- №108 Одеса — Ужгород (1 годину);
- №135 Чернівці — Білгород-Дністровський (30 хвилин)
Раніше також повідомлялося про затримки поїздів:
- №274 Одеса – Чернівці (затримка становить 5 годин)
- №49 Київ – Трускавець (2 години)
- №136 Білгород-Дністровський – Чернівці (2 години)
- №12 Одеса – Львів (1 година 10 хвилин);
- №58 Одеса – Ковель (45 хвилин);
- №110 Львів – Херсон (45 хвилин).
Нагадаємо, що ексміністр висловився про ситуацію в "Укрзалізниці". Крадуть щогодини мільйони.
Також "Укрзалізниця" нагадала про 50-відсоткові знижки на квитки – хто може заощадити.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: