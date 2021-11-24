Теперь не 120 дней. В Украине изменили срок действия "желтого" COVID-сертификата

Сертификаты вакцинации от коронавируса теперь нужно обязательно считывать через "Дію" / Фото: Коллаж: Сегодня

Бизнес и общественные учреждения смогут работать только при вакцинации одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата или выздоровления). То же касается посетителей.

Об этом на заседании Кабмина сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает сайт "Сегодня".

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"Также изменен срок действия "желтого" сертификата. "Желтый" подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он составит 30 дней. Ранее он действовал 120 дней. Отдельно отмечу, что представители заведений должны не просто спрашивать наличие сертификата или проверять их визуальное наличие на входе в заведение, а должны считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата", – сказал Ляшко.

Для считывания не требуется дополнительных приложений или средств. Достаточно своим приложением "Дія" считать код.

В Украине ужесточат проверку сертификатов вакцинации

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что четвертую неделю подряд в Украине сохраняется наиболее высокий уровень вакцинации против COVID-19.

"По индикаторам Львовская и Луганская область уже выходят из красного уровня эпидемической опасности", — отметил Ляшко.

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Проверка COVID-сертификатов

В Украине продолжаются проверки соблюдения карантинных правил и выявления поддельных COVID-документов. К рейдам привлечены 14 тысяч человек личного состава.

За прошедшую неделю были направлены документы о подозрении 15 медицинских работников в совершении 38 уголовных правонарушений. В работе еще несколько десятков дел. Также проведено 13 обысков в туристических агентствах.

Усиление контроля

По итогам селекторного совещания была поставлена задача соответствующим министерствам и ведомствам разработать меры по усилению контроля за достоверностью COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов.

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