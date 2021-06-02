В Украине массово закрывают COVID-отделения: что происходит и куда деваться пациентам

Медики говорят, что третья волна прошла, и в стране теперь все начали выздоравливать, но проблемы есть

По всей Украине десятками закрывают коронавирусная отделения, поскольку в Минздраве утверждают, что заболеваемость COVID-19 резко уменьшилась. Однако украинцы беспокоятся, будет ли им теперь где лечиться, если придет новая волна.

Как и где теперь будут лечить больных и не выкинут ли на улицу тех, кто еще лечится, выяснили новости "Сегодня".

Что происходит в регионах

В Черкасской области в новом ковидном отделении Каменской больницы собраны кровати и пустые палаты с подключенным к каждой кровати кислородом. Вчера это отделение закрыли, поскольку на всю больницу трое анестезиологов, а для сохранения такого отделения требуются четыре, специалистов же не хватает.

"Эти анестезиологи больше нигде не имеют права работать. Не могут они предоставлять услуги хирургическим, травматологическим больным. Вот в чем вся загвоздка", – объясняет главный врач Каменской многопрофильной больницы Константин Тамко.

В больнице осталось только пятеро пациентов на кислородной терапии, которых долечивают в инфекционном и реанимационном отделениях.

Врачи из Харькова говорят, что закрытия ковидных отделений не ожидали – для них это неожиданность и шок. Три десятка пациентов уже развезли из них по другим больницам.

Отдельный двухэтажный корпус харьковской больницы №18 в прошлом году переоборудовали специально под COVID-19, теперь здесь тоже пусто.

"Та как коллектив? Как всегда: мы уже привыкли к неожиданностям. Но будет четвертая волна – будем открываться. То есть, в принципе, оборудование все сохраняется. Людей постарались сохранить всех", – говорит Валерий Семеняк, заместитель главного врача по хозяйственной работе.

Еще несколько недель назад не хватало мест и в больницах Черновцов – больных с ковидом госпитализировали в пульмонологию и реанимацию. Сейчас в инфекционке оставили менее сотни мест, а пациентов сейчас два десятка.

"Один врач оставался на 126 пациентов – один в сутки. Это три здания. Пульмонологи работали с ковиднимы пациентами как врачи, а в ЛОР-отделении в инфекционном корпусе мы работали, просто такие у нас были нагрузки", – делится врач инфекционного отделения Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко.

Во Львове в больнице скорой помощи вместо ковидного отделения теперь кардиологическое. Лечат здесь всех вместе – и постковидных, и сердечников.

"Уменьшилось количество пациентов и нет необходимости, чтобы было такое большое отделение для коронавирусных больных, но есть пациенты которые нуждаются в постковидной реабилитации", – говорит старшая медсестра отделения кардиологии Наталья Турко.

А если четвертая волна?..

500 больниц и 70 тысяч мест для больных коронарвирусом – столько всего могут принять украинские медучреждения. Медики говорят, что третья волна прошла, и в стране теперь все начали выздоравливать, но проблемы есть.

"Возможно, есть задача показать – что уже все – никто не болеет, возможно, есть задача показать, что у нас остановилась смертность от ковида", – предполагает волонтер Ирина Кошкина.

И врачи, и волонтеры в один голос уверяют, что всех должны долечить, и больного пациента домой не отправят.

"Закрывают отделение – врач сказал выписываться. Вы можете не выписываться. Наверное, врачи могут принудительно посадить пациента в каталку, вывезти на улицу и оставить там. Но мы понимаем, что этого не происходит", – говорит волонтер.

В Верховной Раде утверждают, что развернуть снова ковидные отделения и десятки тысяч мест Украина сможет за сутки.

"Они не закрываются, они не сносятся бульдозером. Они просто переходят на нормальное лечение, обычных людей, с обычными болезнями. Как только, не дай бог, будем иметь следующую волну, за полминуты эти отделения снова становятся ковидными", – убеждает глава медицинского комитета Рады Михаил Радуцкий.

Следующую волну коронавируса в Украине медики прогнозируют уже осенью.

Напомним, в Украине за последние сутки, 1 июня, обнаружили 2205 новых случаев коронавируса, что вчетверо меньше, чем выздоровевших.