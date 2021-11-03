В Украине могут переименовать ряд городов (список)

Тарас Креминь просит изменить названия ряда городов. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине могут переименовать ряд населенных пунктов. Все потому, что они носят русскоязычный характер и не отвечают правилам и нормам украинского правописания.
Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.
Он обратился к руководителям органов местного самоуправления с просьбой привести названия городов в соответствие с правописанием и стандартами государственного языка.
Какие населенные пункты переименуют?
По словам Тараса Креминя, он получает жалобы о русскоязычных названиях от местных жителей. Это касается таких городов:
- Арбузинка,
- Северодонецк,
- Южноукраинск,
- Южное,
- Спокойствие,
- Надежевка,
- Переводчиково,
- Луч,
- Первомайское,
- Первомайск.
"У многих из них были прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти", – добавил омбудсмен.
Переименований требует языковый закон
Согласно части первой статьи 41 языкового закона географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов выполняются на государственном языке.
На Волыни переименовали древний город
Депутаты городского совета Владимир-Волынского почти единогласно проголосовали за возвращение городу исторического названия. Теперь он будет носить старое название – Владимир.
"Деколонизация продолжается! Городской совет Владимира Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия – Владимир, без прицепки, вымышленной россиянам", – написал нардеп.
Раньше мы писали:
- В Запорожье просят переименоватьплощадь Маяковского в честь американского порноактера.
- Никакой Руси-Украины. Разумков исключил возможность переименования страны.