В Украине могут ввести локдаун? Ляшко рассказал о COVID-ситуации

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, будет ли локдаун / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине не планируют вводить новый локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Страна уже прошла пик заболеваемости.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

Реклама

"Я как министр здравоохранения совместно с главным государственным санитарным врачом будем действовать в соответствии с эпидситуацией. Для нас ключевой нормой деятельности является сохранение жизни украинцев, сохранение здоровья украинцев. В случае необходимости мы будем инициировать введение дополнительных карантинных ограничений", – сказал Ляшко.

Он добавил, что не нужно ожидать введения карантинных ограничений, поскольку есть эффективные профилактические средства.

"Во-первых, вакцинация, во-вторых, четкие предикторы, которые говорят, что пандемия уже идет на снижение. Появились противовирусные препараты прямого действия, появилась вакцина и новые штаммы теряют агрессивность. Мы прошли пик, мы видим, как мы прошли в нашем адаптивном карантине, когда все сферы экономики работают даже в красном уровне эпидемической опасности для вакцинированных, поэтому вопрос (о введении ограничений. – Ред.) не рассматривается и введение локдауна сегодня даже не стоит в повестке дня", – сказал Ляшко.

В Украине обнаружили новый вариант штамма омикрон

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что на территории нашей стране зарегистрированы варианты омикрона BA.1 и BA.2.

"Пока это единичные случаи. Но на самом деле, когда мы смотрим на подтипы штамма омикрон, то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство. Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения вернувшихся из-за границы людей", – сказал санврач.

Важно отметить, что у варианта BA.2 нет генетического маркера, который ученые использовали, чтобы отличить вариант BA.1 от штамма "Дельта". Согласно исследованию ученых, BA.2 более заразен, чем BA.1.

Реклама

Ранее мы писали: