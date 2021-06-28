В Украине начались самые масштабные учения, а в Лондоне прогремел взрыв – главные новости СЕГОДНЯ

Украинцы обсуждают, почему в бюджете не хватило средств на июльское повышение пенсий и что за недуг появился в Индии

В Индии у переболевших COVID-19 детей обнаружили новый недуг, в центре Лондона произошел мощный взрыв, а на юге Украины начались самые масштабные военные учения за последние 20 лет – Sea Breeze-2021.

"Сегодня" собрали главные новости понедельника, 28 июня.

Эксперты предостерегают от покупки доллара

Хотя доллар значительно подорожал, это подорожание нестойкое, и гривня укрепится в июле. Поэтому в ближайшую неделю не стоит покупать валюту, считают эксперты.

По расчетам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, пока на гривне можно заработать больше, чем на долларе, даже с учетом роста его курса.

Sea Breeze-2021

Фото: twitter.com/USNavyEurope

28 июня стартуют масштабные военные учения Sea Breeze-2021, в которых примут участие Вооруженные силы Украины и военнослужащие более 30 стран мира. Они продлятся почти две недели, а проходить будут и на суше, и на море, и в воздухе.

Учения охватят достаточно большой район на юге Украины и пройдут в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай и других районах.

Взрыв в центре Лондона

Пожар в центре Лондона. Фото: twitter.com/BBCTravelAlert Реклама

В центре Лондона, возле железнодорожной станции Elephant and Castle, прогремел мощный взрыв. После этого начался масштабный пожар.

Около 50 полицейских оцепили место происшествия, работают порядка 70 пожарных.

Новая болезнь после COVID-19 в Индии

В Индии через четыре-шесть недель после выздоровления от COVID-19 у детей начали диагностировать мультисистемный воспалительный синдром.

У заболевания такие симптомы:

лихорадка;

сыпь;

конъюнктивит;

диарея;

рвота;

низкое кровяное давление.

Повышение пенсий в июле отменили

1 июля украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше. Но дополнительных денег летом ждать не стоит – начисление перенесли на октябрь.