В Украине начнут массовые проверки на вокзалах – с чем это связано

В Украине проверят все вокзалы / Фото: Коллаж: Сегодня

После падения огромной люстры на центральном вокзале в Днепре работники "Укрзализныци" внепланово проверят все вокзалы в Украине. Это сделают для того, чтобы обезопасить украинцев от подобных случаев.

Об этом рассказали в "Укрзализныце".

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В пресс-службе уточнили, что проверять будут именно люстры – хорошо ли они закреплены и в каком состоянии оборудование.

"Работники компании соблюдают все протоколы безопасности и проверяют исправность оборудования, объективно имеющего высокий износ. Так, в частности, действуем на предупреждение с заменой и капитальными ремонтными лифтово-эскалаторными хозяйствами вокзалов", — сказал начальник пассажирского направления УЗ Александр Перцовский.

Он напомнил, что кроме правил для работников есть и четкие правила для пассажиров. Украинцы должны следовать указаниям сотрудников "Укрзализныци".

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Что произошло в Днепре

28 января на вокзале в Днепре работники меняли лампы в большой люстре. Они почистили патроны и начали поднимать люстру, но трос оборвался и она упала на пол.

К счастью, территорию, где велись работы, оградили заранее, поэтому пострадавших нет.