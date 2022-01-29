В Україні розпочнуть масові перевірки на вокзалах – з чим це пов'язано

В Україні перевірять усі вокзали / Фото: Колаж: Сьогодні

Після падіння величезної люстри на центральному вокзалі у Дніпрі працівники "Укрзалізниці" позапланово перевірять усі вокзали в Україні. Це зроблять для того, щоб убезпечити українців від таких випадків.

Про це розповіли в "Укрзалізниці".

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У пресслужбі уточнили, що перевірятимуть саме люстри – чи добре вони закріплені і в якому стані обладнання.

"Працівники компанії дотримуються всіх протоколів безпеки та перевіряють справність обладнання, що об'єктивно має високий знос. Так, зокрема, діємо на попередження із заміною та капітальними ремонтними ліфтово-ескалаторними господарствами вокзалів", – сказав начальник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський.

Він нагадав, що, крім правил для працівників, є чіткі правила для пасажирів. Українці повинні дотримуватися вказівок працівників "Укрзалізниці".

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Що сталося у Дніпрі

28 січня на вокзалі у Дніпрі працівники міняли лампи у великій люстрі. Вони почистили патрони і почали піднімати люстру, але трос обірвався, і вона впала на підлогу.

На щастя, територію, де велися роботи, огороджено заздалегідь, тому постраждалих немає.