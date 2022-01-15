В Украине настоящий "елкопад" из-за непогоды. Где рухнули новогодние деревья (фото, видео)

В некоторых городах елки решили не устанавливать повторно, а демонтировать их / Коллаж "Сегодня"
Вчера, 14 января, в Украине разбушевалась непогода. Во многих городах сильный ветер повалил главные новогодние елки. В некоторых центрах их будут восстанавливать, а где-то просто демонтируют.
Сайт "Сегодня" собрал информацию, где в Украине из-за ветра рухнули новогодние елки.
Полтавская область
В Лубнах Полтавской области на центральной площади из-за сильного ветра упала часть новогодней елки, которую смонтировали из живых деревьев. Фото и видео инцидента очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Люди шутят, что теперь праздничное дерево похоже на шапку Гарри Поттера.
Черниговская область
В Носовке Черниговской области от сильных порывов ветра упала елка в центре города. Устанавливать ее назад уже не будут, а просто разберут.
Также упала елка и в центре Коропа Черниговской области. Кран убирал ветки дерева, но снова ставить главную красавицу уже не будут.
Во время падений деревьев никто не пострадал.
Сумская область
Также сильного ветра не выдержала новогодняя елка в городе Кролевец.
Прямо в центре города Белополье Сумской области от сильных порывов ветра упало праздничное дерево.
Львовская область
В Пустомытах также упала елка. Местные жители утверждают, что причиной могло стать плохое крепление.
Непогода снова накроет Украину?
Сегодня, 15 января, в стране вновь прогнозируют сильный ветер. Днем его порывы будут достигать 15-20 м/с. В связи с этим объявлен первый уровень опасности.
Также на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. В связи с этим объявлен третий уровень опасности.
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