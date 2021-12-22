В Украине не будут работать пункты вакцинации от COVID-19: когда и в чем причина

Центры и пункты вакцинации против COVID-19 не будут работать / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 1 и 2 января 2022 года не будут работать центры и пункты вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич во время брифинга, передает "Укринформ".

Реклама

Она добавила, что сейчас в стране созданы более 1400 мобильных бригад, свыше 3 тыс. пунктов прививок и еще более 500 центров вакцинации от COVID-19.

"Информирую, что 1 и 2 января пункты и центры вакцинации против COVID-19 в Украине будут закрыты. В другие дни – будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на вакцинацию можно на сайте https://vaccination.covid19.gov". ua или через контакт центр Минздрава 0 800 60 20 19", – сказала заместитель министра здравоохранения.

Вакцинация населения

За сутки 21 декабря в Украине вакцинировано 119 129 человек против коронавируса. Первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969 человек, дополнительную дозу получили 154 человека.

Реклама

С начала вакцинальной кампании привито 14 461 449 человек, из них получили первую дозу – 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу – 325 человек.

В общей сложности проведено 27 603 218 прививок.

Реклама

Украинцы не хотят вакцинироваться?

За прошлую неделю вакцинировано только 784 тыс. украинцев. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он сказал, что в ноябре за сутки прививку от коронавируса делали более 300 тыс. человек, а сейчас за сутки сделать прививку могут только 36 тыс. человек.

В Украине вакцинировали менее 50% взрослого населения. По данным Радуцкого, среди группы людей старше 60 лет особенно низкий показатель прививок. Получили прививку одной дозой 37%, второй дозой – 33%.

Ранее мы писали: