В Украине непогода обесточила почти 60 населенных пунктов

Света нет в Житомирской, Винницкой, Киевской и Донецкой областях – на месте работают ремонтные бригады

В воскресенье, 20 июня, в Украине без света остались 57 населенных пунктов в 4 областях.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 часов 20 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 57 населенных пунктов в 4 областях", – сообщили в пресс-центре.

Без электричества остались 24 населенных пункта в Житомирской области, 20 в Винницкой, 11 в Киевской и три населенных пункта в Донецкой области.

Отметим, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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