В Украине обесточены более 100 населенных пунктов – какие области пострадали от непогоды

Пока неизвестно, за сколько времени бригады облэнерго устранят все неполадки

Из-за непогоды люди остались без света. Коллаж "Сегодня"

В результате непогоды без электроэнергии остались 120 населенных пунктов в пяти областях Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Читайте также: В Ровно вспыхнула подстанция. В небе видно столб дыма, без света город и район – видео

Отмечается, что из-за порывов ветра, ливней и гроз срабатывали системы автоматической защиты ЛЭП.

Какие области пострадали от непогоды:

Реклама

Львовская область – 44 населенных пунктов обесточены;

Черновицкая – 25;

Житомирская – 20;

Ивано-Франковская – 20;

Тернопольская – 11.

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Напомним, в Кропивницком из-за сильного ливня, местами с крупным градом, затопило улицы, а кое-где даже смыло асфальт. При этом сильный ветер валил деревья.

Кроме того, в Киеве вечером во вторник снова начался сильный ливень, который не прекращался несколько часов, в результате чего затопило несколько подземных переходов и на грани затопления оказалась столичная станция метро "Позняки" .