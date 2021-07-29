В Украине обесточены более 100 населенных пунктов – какие области пострадали от непогоды

Из-за непогоды люди остались без света. Коллаж "Сегодня"
В результате непогоды без электроэнергии остались 120 населенных пунктов в пяти областях Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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Отмечается, что из-за порывов ветра, ливней и гроз срабатывали системы автоматической защиты ЛЭП.
Какие области пострадали от непогоды:
- Львовская область – 44 населенных пунктов обесточены;
- Черновицкая – 25;
- Житомирская – 20;
- Ивано-Франковская – 20;
- Тернопольская – 11.
Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
Напомним, в Кропивницком из-за сильного ливня, местами с крупным градом, затопило улицы, а кое-где даже смыло асфальт. При этом сильный ветер валил деревья.
Кроме того, в Киеве вечером во вторник снова начался сильный ливень, который не прекращался несколько часов, в результате чего затопило несколько подземных переходов и на грани затопления оказалась столичная станция метро "Позняки" .
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