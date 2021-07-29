В Україні знеструмлено понад 100 населених пунктів – які області постраждали через негоду

Поки невідомо, за скільки часу бригади обленерго усунуть всі неполадки

Через негоду люди залишилися без світла. Колаж "Сьогодні"

Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 120 населених пунктів у п'яти областях України.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

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Зазначається, що через пориви вітру, зливи і грози спрацьовували системи автоматичного захисту ЛЕП.

Які області постраждали від негоди:

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Львівська область – 44 населених пунктів знеструмлені;

Чернівецька – 25;

Житомирська – 20;

Івано-Франківська – 20;

Тернопільська – 11.

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Нагадаємо, у Кропивницькому через сильну зливу, місцями з градом, затопило вулиці, а де-не-де навіть змило асфальт . При цьому сильний вітер валив дерева.

Крім того, у Києві ввечері у вівторок знову почалася сильна злива, яка не припинялася кілька годин, в результаті чого затопило кілька підземних переходів і на межі затоплення виявилася столична станція метро "Позняки" .