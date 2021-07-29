В Україні знеструмлено понад 100 населених пунктів – які області постраждали через негоду

Через негоду люди залишилися без світла. Колаж "Сьогодні"
Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 120 населених пунктів у п'яти областях України.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
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Зазначається, що через пориви вітру, зливи і грози спрацьовували системи автоматичного захисту ЛЕП.
Які області постраждали від негоди:
- Львівська область – 44 населених пунктів знеструмлені;
- Чернівецька – 25;
- Житомирська – 20;
- Івано-Франківська – 20;
- Тернопільська – 11.
Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.
Нагадаємо, у Кропивницькому через сильну зливу, місцями з градом, затопило вулиці, а де-не-де навіть змило асфальт . При цьому сильний вітер валив дерева.
Крім того, у Києві ввечері у вівторок знову почалася сильна злива, яка не припинялася кілька годин, в результаті чого затопило кілька підземних переходів і на межі затоплення виявилася столична станція метро "Позняки" .
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