В Украине обесточены полсотни населенных пунктов. Какие области пострадали от непогоды

В Украине снова бушевала непогода. В результате 50 населенных пунктов в трех областях остались без света.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что поселки остались без света из-за сильных порывов ветра и грозы. Там сработала система автоматической защиты, которая обесточила дома.
Какие области пострадали:
- Днепропетровская – 38 обесточенных населенных пунктов;
- Донецкая – 6 населенных пунктов;
- Запорожская – 6 населенных пунктов.
Сейчас бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.
Напомним, ранее мощный ливень уничтожил дорогу в Черкасской области.
Кроме того, 29 мая в оккупированном Россией Симферополе бушевала непогода. Шел настолько сильный дождь, что видимость была практически нулевая. Некоторые улицы затопило, как и припаркованные на них автомобили.
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