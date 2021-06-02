В Украине обесточены полсотни населенных пунктов. Какие области пострадали от непогоды

Люди остались без света из-за сильных порывов ветра и гроз – бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение

В Украине снова бушевала непогода. В результате 50 населенных пунктов в трех областях остались без света.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что поселки остались без света из-за сильных порывов ветра и грозы. Там сработала система автоматической защиты, которая обесточила дома.

Какие области пострадали:

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Днепропетровская – 38 обесточенных населенных пунктов;

Донецкая – 6 населенных пунктов;

Запорожская – 6 населенных пунктов.

Сейчас бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.

Напомним, ранее мощный ливень уничтожил дорогу в Черкасской области.

Кроме того, 29 мая в оккупированном Россией Симферополе бушевала непогода. Шел настолько сильный дождь, что видимость была практически нулевая. Некоторые улицы затопило, как и припаркованные на них автомобили.