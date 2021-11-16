В Украине области начнут выходить из красной зоны: в Минздраве назвали дату

В Украине регионы могут выйти из красной карантинной зоны. Фото: коллаж "Сегодня"

В Минздраве заявили, что в Украине области могут начать выходить из красной карантинной зоны уже на следующей неделе. Есть ряд регионов, в которых уменьшился процент заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга во вторник, 16 ноября.

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Вскоре области будут выходить из красной зоны карантина

Как рассказал Ляшко, начало выхода областей из красного уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе. Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки стабильно начали преобладать над госпитализациями, а также снизился и процент занятых коек с кислородом.

Ляшко добавил, что от начала введения красной зоны в первом регионе – Херсонской области, прошло 30 дней, что фактически составляет то же время, установленное прошлой волной коронавируса.

"Вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти среднестатистическими темпами", – подытожил министр.

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

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Коронавирус в Украине

За сутки 15 ноября в Украине зафиксировали 16 308 новых подтвержденных больных COVID-19. Из них детей – 1168, медработников – 327.

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